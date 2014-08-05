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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 14:05 BJT

澳新汇市：澳元持坚，此前澳洲央行一如预期维持利率不变

“声明的基调完全中性，”澳洲联邦银行首席经济分析师Michael Blythe表示。

“辩论将愈加转向稳定期能够持续多长时间。我们最近将加息时间预期从11月推迟至明年2月，”他说。

鉴于铁矿石价格疲弱，一些市场观察人士原本预期澳洲央行对强势澳元发表更强有力措词。

澳洲央行将于周五发布货币政策季度声明，料将下调短期通胀预估。

数据显示澳洲贸易逆差缩窄，好于预期，亦对澳元构成支撑。

澳元支撑位在0.9307美元，交易员称0.9300附近有买单。0.9335/40水准开始存在阻力。

新西兰元兑美元 持稳于约0.8518，进一步脱离上周所及近两个月低点0.8462。(完)

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