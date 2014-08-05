国际油市：布兰特原油持稳105美元上方，受地缘政治形势支撑

路透新加坡8月5日 - 布兰特原油周二持稳于每桶105美元上方，尽管原油供应充沛，但由于中东和北非形势紧张，且市场预期美国上周原油库存料进一步下降，都支撑油价。

然油价涨势受到抑制，投资者静待周二稍晚的欧美经济数据，以研判市场走向。

0521 GMT，布兰特原油 升0.15美元至每桶105.56美元，连续第二个交易日上涨。周一上扬0.57美元。美国原油 涨0.10美元至98.39美元，上日上涨0.41美元，结算价报每桶98.29美元。

“市场相对而言有些松懈--市场上有过剩的供应。交易商正设法找到下一个推动价格的因素，”悉尼财富管理公司Ayers Alliance投资长称。

“中东形势仍有些紧张，但风险并未升高。下档和上档风险均有限，”Newedge Japan商品销售经理Ken Hasegawa称。

他并称，布兰特原油和美国原油料在今年上半年的水准附近区间波动。

周二稍晚将公布美国工厂订单、欧元区零售销售和采购经理人指数(PMI)等多项数据。

另外，周一的路透初步调查显示，8月1日止当周美国商业原油库存料减少约100万桶；汽油库存料持平。(完)

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