国际油市：布兰特原油持稳105美元上方，受地缘政治形势支撑

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透新加坡8月5日 - 布兰特原油周二持稳于每桶105美元上方，尽管原油供应充沛，但由于中东和北非形势紧张，且市场预期美国上周原油库存料进一步下降，都支撑油价。
然油价涨势受到抑制，投资者静待周二稍晚的欧美经济数据，以研判市场走向。
0521 GMT，布兰特原油 升0.15美元至每桶105.56美元，连续第二个交易日上涨。周一上扬0.57美元。美国原油 涨0.10美元至98.39美元，上日上涨0.41美元，结算价报每桶98.29美元。
“市场相对而言有些松懈--市场上有过剩的供应。交易商正设法找到下一个推动价格的因素，”悉尼财富管理公司Ayers Alliance投资长称。
“中东形势仍有些紧张，但风险并未升高。下档和上档风险均有限，”Newedge Japan商品销售经理Ken Hasegawa称。
他并称，布兰特原油和美国原油料在今年上半年的水准附近区间波动。
周二稍晚将公布美国工厂订单、欧元区零售销售和采购经理人指数(PMI)等多项数据。
另外，周一的路透初步调查显示，8月1日止当周美国商业原油库存料减少约100万桶；汽油库存料持平。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。