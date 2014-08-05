《汇市简讯》欧洲盘初：中国服务业PMI数据令市场蒙上阴影

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
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* 澳元/美元涨0.09%，美元/日圆跌0.07%，美元/韩元下滑0.44%，美元/印度卢比下挫0.14%
* 日股日经指数下跌0.87%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫0.53%，沪综指跌0.72%，美国10年期公债收益率2.4781%
* 汇丰（HSBC）/Markit周二联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI)降至50.0
* 澳洲央行周二宣布维持利率在2.5%不变，并暗示一段时期内将继续维持政策不变。自澳洲央行上次降息，至今已经整一年。
* 印度央行周二宣布维持回购利率不变，符合市场广泛预期，但警告称一旦季风降雨不足，造成食品价格猛涨，可能出现通胀风险。 (完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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