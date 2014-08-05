《汇市简讯》欧洲盘初：中国服务业PMI数据令市场蒙上阴影

* 汇丰（HSBC）/Markit周二联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI)降至50.0

* 澳洲央行周二宣布维持利率在2.5%不变，并暗示一段时期内将继续维持政策不变。自澳洲央行上次降息，至今已经整一年。