日股业绩：丰田第一季集团净利为5,877.7亿日圆，上调北美销量预估

路透东京8月5日 - 日本丰田汽车 周二公布，第一季集团净利为5,877.7亿日圆，增长4.6%，预计2014/15年度利润为1.78万亿日圆。第一季集团营业利润为6,927.3亿日圆，增长4.4%，预计2014/15年度营业利润为2.30万亿日圆。

该公司预计：

* 2014/15财年集团在北美的汽车销量为271万辆，上次预测为262万辆

* 2014/15财年集团在亚洲的汽车销量为158万辆，上次预测为163万辆

* 2014/15财年集团在欧洲的汽车销量为86万辆，上次预测为85万辆

* 2014/15财年美元兑日圆平均汇价为101日圆，上次预估为100日圆

* 2014/15财年欧元兑日圆平均汇价为136日圆，上次预估为140日圆

* 2014年度集团在全球的汽车销量为1,022万辆