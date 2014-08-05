日股业绩：丰田第一季集团净利为5,877.7亿日圆，上调北美销量预估

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透东京8月5日 - 日本丰田汽车 周二公布，第一季集团净利为5,877.7亿日圆，增长4.6%，预计2014/15年度利润为1.78万亿日圆。第一季集团营业利润为6,927.3亿日圆，增长4.4%，预计2014/15年度营业利润为2.30万亿日圆。
该公司预计：
* 2014/15财年集团在北美的汽车销量为271万辆，上次预测为262万辆
* 2014/15财年集团在亚洲的汽车销量为158万辆，上次预测为163万辆
* 2014/15财年集团在欧洲的汽车销量为86万辆，上次预测为85万辆
* 2014/15财年美元兑日圆平均汇价为101日圆，上次预估为100日圆
* 2014/15财年欧元兑日圆平均汇价为136日圆，上次预估为140日圆
* 2014年度集团在全球的汽车销量为1,022万辆
* 2014日历年度集团的汽车产量为1,042万辆。(完)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。