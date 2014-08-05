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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 14:25 BJT

《全球汇市》美元指数涨势暂歇且守在10个半月高位下方，澳元削减跌幅

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3420 1.3421 -0.01 -2.36 1.3745

美元/日圆 102.48 102.58 -0.10 -2.68 105.30

欧元/日圆 137.53 137.67 -0.10 -4.97 144.73

美元/瑞郎 0.9067 0.9065 +0.02 +1.56 0.8928

英镑/美元 1.6863 1.6862 +0.01 +1.85 1.6556

美元/加元 1.0913 1.0905 +0.07 +2.76 1.0620

澳元/美元 0.9333 0.9332 +0.01 +4.71 0.8913

新西兰元/美元 0.8521 0.8522 -0.01 +3.84 0.8206

澳元/日圆 95.640 95.730 -0.09 +1.91 93.850

新西兰元/日圆 87.320 87.420 -0.11 +1.05 86.410

英镑/日圆 172.81 172.97 -0.09 -0.87 174.33

澳元/新西兰元 1.0948 1.0947 +0.01 +0.92 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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