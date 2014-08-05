欧股业绩：宝马第二季营业利润大增26%，因新车型帮助改善定价

路透法兰克福8月5日 - 德国豪华汽车制造商--宝马集团(BMW) 公布第二季营业利润增长26%，超出预估，因推出新款越野车且中国市场销售强劲，提升了公司获利。

宝马公布，第二季息税前利润(EBIT)为26亿欧元(约合35亿美元)，高于路透调查预估的22.3亿欧元，得益于新车型定价改善。

宝马汽车部门EBIT利润率为11.7%，高于竞争对手奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)的7.9%，并超过自身目标区间的8-10%。

“宝马集团第二季及今年前六个月，销售量、营收和集团获利均增加，我们的业务继续取得成功发展，”执行长Norbert Reithofer在声明中称。(完)