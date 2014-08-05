台湾央行：共发行929.5亿台币存单，存单发行余额减6亿

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透台北8月5日 - 台湾央行周二公布，共发行929.5亿台币存单，与今日存单到期金额935.5亿相较，存单发行余额减6亿。 央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 919.5
91天期 0.93 8
182天期 1.05 2
央行上日共发行3,300.7亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,309.15亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负66亿台币，累积超额准备为负66亿台币，加计前期1%的超额准备为1,326亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。