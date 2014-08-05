欧洲个股：戴姆勒称正配合中国当局进行的调查，但未说明调查内容

路透上海8月5日 - 戴姆勒 周二表示，该公司正协助中国当局进行调查，但并未说明调查内容；此前本地媒体报导称，该公司旗下奔驰(平治/宾士/Mercedes-Benz)上海办公处所遭遇反垄断官员的突袭检查。

“我们的确正在协助当局进行调查，”戴姆勒发言人Senok Bayrak在一封电子邮件中表示，他是针对国家发展改革委员会官员是否造访该公司上海办公室的提问做出回应。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)