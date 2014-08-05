欧洲个股：戴姆勒称正配合中国当局进行的调查，但未说明调查内容

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透上海8月5日 - 戴姆勒 周二表示，该公司正协助中国当局进行调查，但并未说明调查内容；此前本地媒体报导称，该公司旗下奔驰(平治/宾士/Mercedes-Benz)上海办公处所遭遇反垄断官员的突袭检查。
“我们的确正在协助当局进行调查，”戴姆勒发言人Senok Bayrak在一封电子邮件中表示，他是针对国家发展改革委员会官员是否造访该公司上海办公室的提问做出回应。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。