中国金融：银联商务与澳柯玛战略合作，自动售货终端亦可刷卡

路透上海8月5日 - 中国银行卡组织--中国银联旗下银联商务与国内最大自动售货机生产商之一的澳柯玛 近日签署战略合作协议，共同开展自动售货机支付渠道合作。未来自动售货终端将不局限以投币和小额纸币支付，亦可刷卡支付，银行卡应用领域得到进一步拓展。

银联商务周二发布新闻稿称，今后嵌入银联商务智能收单模块的澳柯玛自动售货机将支持受理银联闪付、IC卡、磁条卡等各类银行卡支付。目前可刷卡的自助终端服务已在山东青岛等地区试点运营，未来合作双方将会在全国更广泛地区推广应用。

自助化、便捷化的购物、消费、支付已成为时尚。此次与澳柯玛的合作，不过是银联商务布局自助终端刷卡服务市场的冰山一角，公司还与华润万家超市发展自助收银台、与肯德基合作发展自助点餐机、与同程网合作发展旅游景点门票自动售票终端等。

银联商务表示，除了在自助终端上实现刷卡支付之外，还将进一步推出包括声波支付、语音支付、光子支付等各类新形式的一揽子支付方案。