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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 14:24 BJT

韩国汇市：韩元兑美元连二日收升，投资者减持美元多头部位

路透首尔8月5日 - 韩国韩元兑美元 周二连续第二天上升，尽管中国数据欠佳，但部分投资者仍削减美元多头部位；韩元/美元国内收报1,028.2，较周一国内收盘水准1,033.5升0.5%。(完)

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