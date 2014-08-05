韩国股市：收低并创7月中来最大单日百分比跌幅，受中国疲弱数据打压

路透首尔8月5日 - 周二韩国股市收低，创7月中以来最大单日百分比跌幅，此前的数据显示中国服务业增速降至纪录低位，投资者抛弃风险资产。

韩国综合股价指数 收低0.7%，报2,066.25点。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI)降至50.0，较上月创下的15个月高位53.1大幅回落，且为自2005年11月开始该调查以来的最低水平。