日本股市：收跌至一周半低位，中国PMI疲软打压人气

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透东京8月5日 - 日本股市日经指数周二收跌至一周半低位，连续第四日下滑，此前调查显示中国服务业增速降至纪录低点。
市场也从丰田汽车 等企业处寻找更多业绩线索。
日经指数 跌1%，收报15,320.31点，为7月24日以来最低收盘价。
东证股价指数 降1%至1,263.53点，JPX-日经400指数 下滑1%至11,499.49点。
汇丰（HSBC）/Markit周二公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI)降至50.0，较上月创下的15个月高位53.1大幅回落，且为自2005年11月开始该调查以来的最低水平。 (完)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。