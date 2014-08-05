日本股市：收跌至一周半低位，中国PMI疲软打压人气

路透东京8月5日 - 日本股市日经指数周二收跌至一周半低位，连续第四日下滑，此前调查显示中国服务业增速降至纪录低点。

市场也从丰田汽车 等企业处寻找更多业绩线索。

日经指数 跌1%，收报15,320.31点，为7月24日以来最低收盘价。

东证股价指数 降1%至1,263.53点，JPX-日经400指数 下滑1%至11,499.49点。

汇丰（HSBC）/Markit周二公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI)降至50.0，较上月创下的15个月高位53.1大幅回落，且为自2005年11月开始该调查以来的最低水平。 (完)