澳洲股市：跌至两周半收盘低位，Cochlear受业绩激励股价飙升

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透悉尼8月5日 - 澳洲股市周二收低0.4%，创两周半收盘低位，因在季报季开始之际，投资者保持审慎，卖出大盘股；然而，仿生耳生产厂商Cochlear的业绩则提振市场人气。
Cochlear股价大涨10.3%，收报69.00澳元，创2013年5月以来最高。
澳股指标S&P/ASX 200指数 跌22.3点，收报5,518.6点。周一该股指跌0.3%。
澳洲央行周二维持利率在纪录低位2.5%不变，该央行已有一整年的时间未调整利率。
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。