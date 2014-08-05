版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 14:37 BJT

澳洲股市：跌至两周半收盘低位，Cochlear受业绩激励股价飙升

路透悉尼8月5日 - 澳洲股市周二收低0.4%，创两周半收盘低位，因在季报季开始之际，投资者保持审慎，卖出大盘股；然而，仿生耳生产厂商Cochlear的业绩则提振市场人气。

Cochlear股价大涨10.3%，收报69.00澳元，创2013年5月以来最高。

澳股指标S&P/ASX 200指数 跌22.3点，收报5,518.6点。周一该股指跌0.3%。

澳洲央行周二维持利率在纪录低位2.5%不变，该央行已有一整年的时间未调整利率。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐