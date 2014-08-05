版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 14:41 BJT

台湾财政：2015年须融资调度财源为2,182亿台币--行政院

路透台北8月5日 - 台湾行政院周二举行2015年的预算审核会议，初步同意财政部及主计总处对明年总预算的筹编计画，其中岁入岁出差短1,522亿台币，连同债务还本660亿，尚须融资调度财源为2,182亿台币，将全数以发行公债及赊借收入弥平。

以下为明年度中央政府总预算案重要项目规划：

额度(亿台币) 较上年增减(%)

-------------------------------------------------

岁入 17,993 +5.4

岁出 19,515 +1.8

差短 1,522 -27.3

需融资调度数 2,182 -20.2

公共建设支出 1,901 +6.8

社会福利 4,351 +2.7

教育 2,604 +2.8

科技发展 999 +6.5

-------------------------------------------------

行政院各主管机关的预算编列预定于8月下旬提报行政院院会通过后，于8月底前送请立法院审议。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐