台湾财政：2015年须融资调度财源为2,182亿台币--行政院

路透台北8月5日 - 台湾行政院周二举行2015年的预算审核会议，初步同意财政部及主计总处对明年总预算的筹编计画，其中岁入岁出差短1,522亿台币，连同债务还本660亿，尚须融资调度财源为2,182亿台币，将全数以发行公债及赊借收入弥平。