台湾财政：2015年须融资调度财源为2,182亿台币--行政院

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透台北8月5日 - 台湾行政院周二举行2015年的预算审核会议，初步同意财政部及主计总处对明年总预算的筹编计画，其中岁入岁出差短1,522亿台币，连同债务还本660亿，尚须融资调度财源为2,182亿台币，将全数以发行公债及赊借收入弥平。
以下为明年度中央政府总预算案重要项目规划：
额度(亿台币) 较上年增减(%)
-------------------------------------------------
岁入 17,993 +5.4
岁出 19,515 +1.8
差短 1,522 -27.3
需融资调度数 2,182 -20.2
公共建设支出 1,901 +6.8
社会福利 4,351 +2.7
教育 2,604 +2.8
科技发展 999 +6.5
-------------------------------------------------
行政院各主管机关的预算编列预定于8月下旬提报行政院院会通过后，于8月底前送请立法院审议。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。