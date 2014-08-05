路透基点：台湾兴业与七家银行签署2.1亿美元俱乐部贷款--TRLPC

路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，位于越南的台湾兴业责任有限公司已与七家银行签署2.1亿美元五年期俱乐部贷款。

这七家银行为三井住友银行(5,000万美元)、兆丰国际商银(4,000万美元)、瑞穗银行(4,000万美元)、三菱东京日联银行(3,000万美元)、汇丰银行(越南)(2,000万美元)、澳新银行(澳盛银行)(1,500万美元)、渣打银行(1,500万美元)。

三井住友银行胡志明市分行担任境内代理行，兆丰国际商银为境外代理行。

这笔贷款资金将用于扩大厂房。贷款于7月22日举行签约。

Russin & Vecchi LLC担任借款方的法律顾问。

先前已报导，这笔贷款包括境内及境外部份；境内部分利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码155个基点，境外部分为加码145个基点。若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor差距超过35个基点，借款方将支付超出部份。