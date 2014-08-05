更新版 1-中国数据：汇丰7月服务业PMI陡降创新低，亚洲股市纷纷回落

* 汇丰中国7月服务业PMI创有纪录以来最低水准

* 受新业务和未完成业务萎靡不振拖累

* 呼吁持续的政策面支持

* 亚洲股市纷纷回落 (增加市场反应)

路透北京8月5日 - 新业务萎靡不振、未完成业务降至近两年低点，拖累汇丰中国7月服务业PMI降至有纪录以来的历史最低水准。疲弱数据打压亚洲股市纷纷回落，日本股市收跌至一周半低点，中国和韩国股市亦收低。

汇丰数据显示服务业发展陷入停滞，这和周末出炉的官方非制造业PMI一道，要求持续的政策支持以夯实经济复苏基础。

汇丰（HSBC）/Markit周二联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI) 降至50.0，较上月创下的15个月高位53.1大幅回落，且为自2005年11月开始该调查以来的最低水平。

其中，新业务分项指数降至2008年11月以来最低水准，未完成业务指数再度跌落至荣枯线50下方，创20个月低点。受访业者指因市场不景气导致客户支出意愿减弱，新业务萎靡不振打压整体PMI表现。

“PMI不佳可能反映出当前许多城市房地产市场放缓的冲击，地产相关的经纪业务和住户服务都在缩量。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，“不过就业和经营预期指数依然稳定，未来数月服务业可能从投资回暖中获得一些支撑。”

他认为，PMI数据表明需要持续的政策支持，以缓冲楼市修正带来的冲击，并帮助夯实经济复苏基础。

意外疲弱的汇丰服务业PMI，冲散美国良好企业财报以及葡萄牙援助国内最大银行带来的乐观情绪，拖累亚洲股市纷纷回落。中国国内股市沪综指 收盘下滑0.15%，报2,219.945点，券商和有色等前期强势股跌幅居前。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 应声跌落至平盘下方，最新报下滑0.4%，日本股市 收跌1%至一周半低点；韩国股市 收盘下滑0.7%，创7月中以来最大单日百分比跌幅；澳洲股市 收低0.4%，创两周半收盘低位。

国际现货金价 受避险情绪升温提振小幅上涨，但在强势美元的压力下仍持在每盎司1,300美元下方。

**呼唤更多政策支持**

周末出炉的中国7月官方非制造业PMI环比亦下降0.8个百分点至54.2，拖累其下跌的主要行业就是建筑业，虽然建筑业主要指数仍在50上方、但跌幅较大，说明扩张速度放缓，也意味着房地产投资增速继续下滑。

而7月百城房价环比下降0.8%，较前两个月跌幅继续加深，“表明房地产价格调整远未接近尾声。”中国国内投行--中金在最新报告称，结合7月PMI进口指数走势明显弱于出口，且钢材价格近期持续走弱，“这些数据说明房地产开发投资增速继续偏弱。”

Markit提供的新闻稿并显示，大约8%的受访企业称新业务在上升，有6%业者称新业务萎缩。而大部分受访企业将新业务疲弱归咎于市场不景气。

服务业者对未来12个月经营前景的预期指数降至10个月来次低水平，较5月时最低水准仅仅高出0.8个百分点。

“未来一段时间内货币政策基调不会发生大的变化，即总量维稳、定向放松。尽管实体融资成本高问题较为棘手，但央行不会通过降准、降息等总量政策加以解决，”招商证券称，预计短期内M2增速和信贷规模仍将维持扩张趋势，以筑牢实体经济企稳的基础。