全球商品：泰国政府鼓励农民砍掉橡胶树，改种棕榈树--官员

路透曼谷8月5日 - 泰国军政府一位高级官员周二表示，将鼓励农民进一步减少橡胶树的数量，借以缩减橡胶供给并推高价格。

“我们的目标是每年减少35万棵橡胶树，这要高于之前计划的25万棵。”农业部官员Dumrong Jirasutas对路透表示。

Dumrong说，泰国政府还将鼓励胶农改为种植棕榈树，以满足生物燃料行业不断攀升的需求。

“我们计划将棕榈树种植面积较当前的400万莱(rai,一莱合0.64公顷)扩大25%左右。”该官员称。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)