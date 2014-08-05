全球商品：泰国政府鼓励农民砍掉橡胶树，改种棕榈树--官员

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透曼谷8月5日 - 泰国军政府一位高级官员周二表示，将鼓励农民进一步减少橡胶树的数量，借以缩减橡胶供给并推高价格。
“我们的目标是每年减少35万棵橡胶树，这要高于之前计划的25万棵。”农业部官员Dumrong Jirasutas对路透表示。
Dumrong说，泰国政府还将鼓励胶农改为种植棕榈树，以满足生物燃料行业不断攀升的需求。
“我们计划将棕榈树种植面积较当前的400万莱(rai,一莱合0.64公顷)扩大25%左右。”该官员称。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。