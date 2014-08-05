全球金市：现货金微升，中国服务业PMI疲软引发避险买需

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
美元周二因美债收益率下跌而承受些许压力，但仍守在10个半月高点附近，使得美元计价黄金对持有其他币别的投资人而言更加昂贵。
“尽管许多地缘政治问题仍在热头上，但没人想要长期持续敲进黄金，”INTL FCStone分析师Edward Meir指出。
“我们认为尽管政治面消息不时撼动市场，然而经济面危机似乎才会带来更长期的效应。我们预估8月时金价将在1,260-1,320美元间游走。”
市场静观美国周二发布工厂订单及供应管理协会(ISM)非制造业数据，以期一窥美国经济状况的端倪。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称其周一黄金持仓下降1.79吨至800.05吨，为7月24日以来首见下滑。
由于以色列和哈马斯周一就埃及提出的停火协议达成一致，可望中止加沙四周来的动荡；黄金即因而未获强劲的避险买单进场撑腰。
因全球买气一直不振，实货市场亦未能提供强劲的支撑。
近期数据显示，澳洲Perth Mint于7月出脱黄金及白银的规模降至三个月低位，因对全球经济的乐观气息抑制对黄金的买兴。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1291.9 3.86 0.3
现货银 20.22 0.06 0.3
现货铂金 1460.25 7.75 0.53
现货钯金 855.5 5.1 0.6
COMEX期金 1292.5 3.6 0.28
COMEX期银 20.25 0.017 0.08
汇率
欧元/美元 1.3421
美元指数 81.314
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/龚芳; 审校 蔡美珍/李春喜)
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