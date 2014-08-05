全球金市：现货金微升，中国服务业PMI疲软引发避险买需

美元周二因美债收益率下跌而承受些许压力，但仍守在10个半月高点附近，使得美元计价黄金对持有其他币别的投资人而言更加昂贵。

“尽管许多地缘政治问题仍在热头上，但没人想要长期持续敲进黄金，”INTL FCStone分析师Edward Meir指出。

“我们认为尽管政治面消息不时撼动市场，然而经济面危机似乎才会带来更长期的效应。我们预估8月时金价将在1,260-1,320美元间游走。”

市场静观美国周二发布工厂订单及供应管理协会(ISM)非制造业数据，以期一窥美国经济状况的端倪。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称其周一黄金持仓下降1.79吨至800.05吨，为7月24日以来首见下滑。

由于以色列和哈马斯周一就埃及提出的停火协议达成一致，可望中止加沙四周来的动荡；黄金即因而未获强劲的避险买单进场撑腰。

因全球买气一直不振，实货市场亦未能提供强劲的支撑。

近期数据显示，澳洲Perth Mint于7月出脱黄金及白银的规模降至三个月低位，因对全球经济的乐观气息抑制对黄金的买兴。

--------------------------0630 GMT---------

价格 变动 涨跌%

现货金 1291.9 3.86 0.3

现货银 20.22 0.06 0.3

现货铂金 1460.25 7.75 0.53

现货钯金 855.5 5.1 0.6

COMEX期金 1292.5 3.6 0.28

COMEX期银 20.25 0.017 0.08

汇率

欧元/美元 1.3421

美元指数 81.314

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金