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货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 15:26 BJT

西班牙数据：服务业7月增速创4月以来最快，受助于新业务增长

这超出路透调查分析师给出的55.1预估值。

Markit称，新业务分项指数从6月的54.4跳升至58.0，创近八年来最高。

“新订单飙升，给7月西班牙服务业带来切实的提振，带动活动加速升温及更多就业增长。”Markit分析师Andrew Harker称。(完)
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