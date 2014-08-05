韩国个股：三星电子称，与东莞新洋电子业务往来将减少三成

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透首尔8月5日 - 三星电子 周二表示，与Shinyang Engineering Co Ltd 一中国子公司往来业务量将较上年同期缩减30%，此前发现该公司雇用童工。
三星在一份声明稿中指出，Shinyang Engineering全资子公司东莞新洋电子有限公司并未直接聘用或从事聘用非法劳工，中国当局在该公司发现的童工是通过人力派遣机构聘用。
三星电子表示，“有鉴于中国当局发现东莞新洋本身并未聘用童工，三星将解除与东莞新洋业务往来暂停的状态。”
“不过根据三星对童工零容忍的政策，三星仍已决定针对东莞新洋采取措施，使供应商对未能监督下游承包商负起责任。”(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。