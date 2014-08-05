德国数据：7月服务业扩张速度为逾三年最快，暗示经济重获动能

Markit公布，7月德国服务业PMI从6月的54.6攀升至56.7，创2011年6月以来最高；尽管速度慢于6月，但新订单持续增长，且企业招聘新的员工。

部分因订单排的更满，经济环境喜人以及能够提价，服务业提供商对于未来12个月的看法愈发乐观。