德国数据：7月服务业扩张速度为逾三年最快，暗示经济重获动能

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
Markit公布，7月德国服务业PMI从6月的54.6攀升至56.7，创2011年6月以来最高；尽管速度慢于6月，但新订单持续增长，且企业招聘新的员工。
部分因订单排的更满，经济环境喜人以及能够提价，服务业提供商对于未来12个月的看法愈发乐观。
他们的库存订单减少，说明服务商还有闲置产能，并且小幅提高售价，希望将上涨的成本转嫁给客户来维持利润率。(完)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。