更正-香港股市：恒指小幅收升，权重股劲扬弥补中资蓝筹股颓势

路透香港8月5日 - 香港股市恒生指数周二小幅收升，权重股汇丰控股及腾讯劲扬，弥补中资银行股及能源股近期涨多拉回的颓势。

野村证券在周二的报告中称，汇丰获利下降的周期应当该结束了，并称由于亚洲宏观经济形势好转以及预期美国和英国利率将上调，汇丰下半年的营收前景将改善。