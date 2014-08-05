更正-香港股市：恒指小幅收升，权重股劲扬弥补中资蓝筹股颓势

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
(更正：因译文有误，标题改为“中资蓝筹股颓势”，非“红筹股”)
路透香港8月5日 - 香港股市恒生指数周二小幅收升，权重股汇丰控股及腾讯劲扬，弥补中资银行股及能源股近期涨多拉回的颓势。
恒生指数 收高0.2%，至24,648.26点。恒生国企指数 跌0.7%。
腾讯 劲升3.3%，创纪录高位。
汇丰控股 上涨1.8%，为2013年9月以来最大单日涨幅，尽管该公司周一公布上半年获利下降12%。
野村证券在周二的报告中称，汇丰获利下降的周期应当该结束了，并称由于亚洲宏观经济形势好转以及预期美国和英国利率将上调，汇丰下半年的营收前景将改善。
中国石化 下跌1.6%，是恒生国企指数的最大拖累，并进一步远离上周四所及的六年半高点。(完)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。