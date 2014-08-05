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货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 16:39 BJT

更正-香港股市：恒指小幅收升，权重股劲扬弥补中资蓝筹股颓势

(更正：因译文有误，标题改为“中资蓝筹股颓势”，非“红筹股”)

路透香港8月5日 - 香港股市恒生指数周二小幅收升，权重股汇丰控股及腾讯劲扬，弥补中资银行股及能源股近期涨多拉回的颓势。

恒生指数 收高0.2%，至24,648.26点。恒生国企指数 跌0.7%。

腾讯 劲升3.3%，创纪录高位。

汇丰控股 上涨1.8%，为2013年9月以来最大单日涨幅，尽管该公司周一公布上半年获利下降12%。

野村证券在周二的报告中称，汇丰获利下降的周期应当该结束了，并称由于亚洲宏观经济形势好转以及预期美国和英国利率将上调，汇丰下半年的营收前景将改善。

中国石化 下跌1.6%，是恒生国企指数的最大拖累，并进一步远离上周四所及的六年半高点。(完)
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