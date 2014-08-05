英国经济：央行首席经济学家警告保险业者和投资基金存风险

路透伦敦8月5日 - 英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周二在一篇文章中表示，为了根除保险业者和投资基金等非银行金融机构的风险，频繁的监管干预可能需要成为惯例。

霍尔丹的警告呼应了上个月英国央行副总裁康利夫的表态。英国央行目前也越来越担心，金融风险可能已经从银行向监管较松的领域转移。

“对于金融领域出现的风险，监管政策可能需要成为警备常态。这些风险可能会给监管者和金融系统带来麻烦，”霍尔丹在央行刊物中写道。