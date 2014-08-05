英国经济：央行首席经济学家警告保险业者和投资基金存风险

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦8月5日 - 英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周二在一篇文章中表示，为了根除保险业者和投资基金等非银行金融机构的风险，频繁的监管干预可能需要成为惯例。
霍尔丹的警告呼应了上个月英国央行副总裁康利夫的表态。英国央行目前也越来越担心，金融风险可能已经从银行向监管较松的领域转移。
“对于金融领域出现的风险，监管政策可能需要成为警备常态。这些风险可能会给监管者和金融系统带来麻烦，”霍尔丹在央行刊物中写道。
“换言之，监管微调将成为惯例，而非例外，”他还表示。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。