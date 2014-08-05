金属期市：伦敦期锌接近三年高点，投资者买入供应紧缺金属

Crane表示，摩根士丹利对于锌持更为积极的观点，预计第四季锌均价在2,205美元。

“像锌一样，铅也面临矿场停产的影响，但供给方面却有很大的不同。最大的差别在于，铅供给有很大部分来自于回收再利用。”

0733 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 报每吨2,393.50美元，上交易日上涨2.4%。7月28日曾一度达到每吨2,416美元，创2011年8月来最高。

上海期交所主力10月期锌 收高1.4%，报每吨17,045人民币(2,800美元)。

新业务萎靡不振、未完成业务降至近两年低点，拖累汇丰中国7月服务业PMI降至有纪录以来的历史最低水准，服务业发展陷入停滞。这和周末出炉的官方非制造业PMI一道，要求持续的政策支持以夯实经济复苏基础。汇丰（HSBC）/Markit周二联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI)降至50.0，较上月创下的15个月高位53.1大幅回落，且为自2005年11月开始该调查以来的最低水平。

此项数据打击了市场人气。

LME三个月期铜 小升0.1%至每吨7,137.75美元。上海交投最活跃的10月期铜 则报每吨50,570元人民币。(完)

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