欧元区数据：欧元区7月企业扩张速度创三年来第二快，但物价下滑

这协助推升了综合PMI。欧元区7月综合PMI升至53.8，6月为52.8。虽然终值低于初值的54.0，但连续13个月高于50荣枯线。

Markit称，PMI数据指向欧元区经济季度成长率0.4%。

“调查显示，欧元区主要区内经济体增长正在加快，反映在德国和西班牙受服务业带动的复苏。”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。

“令人担心的是，这只带动非常温和的就业创造。而且，未来几个月增长步伐的走向也有很大不确定性。”

上个月聘雇基本没有增长，综合PMI聘雇指数从50.7微升至51.0，为2011年9月以来最高。