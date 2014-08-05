欧元区数据：欧元区7月企业扩张速度创三年来第二快，但物价下滑

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
这协助推升了综合PMI。欧元区7月综合PMI升至53.8，6月为52.8。虽然终值低于初值的54.0，但连续13个月高于50荣枯线。
Markit称，PMI数据指向欧元区经济季度成长率0.4%。
“调查显示，欧元区主要区内经济体增长正在加快，反映在德国和西班牙受服务业带动的复苏。”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。
“令人担心的是，这只带动非常温和的就业创造。而且，未来几个月增长步伐的走向也有很大不确定性。”
上个月聘雇基本没有增长，综合PMI聘雇指数从50.7微升至51.0，为2011年9月以来最高。
服务业产出价格指数从49.2降至48.5，自2011年末以来一直低于50。(完) (编译 朱晓军；审校 龚芳/蔡美珍)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。