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货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 16:09 BJT

重发-表格：LME金属库存最新变化--8月5日

(调整格式)
    路透伦敦8月5日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
  品种           最新库存         变动
   铜             145,575         -600
   锡              11,760          -20
   铅             215,650         持平
   锌             658,825       +3,750
   铝           4,945,575       -8,975
   镍             317,772         +228
 铝合金            33,540          -80
 NASAAC            58,400         -500
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据      库存分布             品种     库存数据       库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅   MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡   MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA   MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 朱晓军；审校 田建华)
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