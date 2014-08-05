更新版 1-香港新股：万洲国际卷土重来首日挂牌受欢迎，股价最多曾升一成

(新增管理层言论及背景)

路透香港8月5日 - 全球最大猪肉加工商--中国万洲国际 周二首日在联交所挂牌，首日股价造好，最多曾升逾一成，收市涨幅收窄至7.4%。

万洲国际高开后，股价最高曾升至6.86港元，收市报6.66港元，全日成交额逾31亿港元。

该公司4月时因市场反应欠佳叫停其在港的首次公开发行（IPO），其后公司上月更新IPO计画书，削减发售规模及降低招股价，并大量减少承销商数目，这次卷土重来，从首日表现看来受到市场欢迎。

“公司国际配售方面的需求不俗，投资者首日即可获利，而此前向隅的人士现在亦可在市场购买股份。＂香港辉立证券企业融资主管Jasper Chan表示。

公司是次于全球公开发售25.67亿股股份，集资159.2亿港元。其香港公开发售部分录得54.22倍超额认购，国际发售部分则录得适度超额认购。

万洲国际董事长万隆在挂牌仪式上表示，“对于未来的发展，中国内地将以内部建设为主，公司会按照国际化、标准化建设工厂；在中国境外，主要以扩张为主，公司将扩大规模，整合品牌资源，吸纳人才。希望通过上市可以加速万洲国际的发展。”

对于近来内地出现的食品安全问题，他表示：“从原料进厂到产品出厂，公司都有一套完整的标准，能确保食品安全，不会受内地的食品安全问题的影响。”

万洲国际原拟于今年初赴港首次公开发行(IPO)，但因市场需求乏力，于4月将其IPO规模由原来的410亿港元（约53亿美元）缩减至146.1亿港元(19亿美元)，惟最后仍叫停。公司于7月初更新IPO计画书，减少发售股数，而招股价亦由此前的8-11.25港元降至6.2港元。

万洲国际拥有亚洲最大的动物蛋白公司--双汇发展 ，美国最大的猪肉加工企业--史密斯菲尔德，及欧洲最大的肉制品企业Campofrio 37%的股权。并拥有猪肉行业内世界上最大的分销网络。