路透伦敦8月5日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 美元/日圆：只要在近期区间高点103.00/10日圆下方，就有可能出现回落，特别是考虑到上周五美国公债收益率大幅下滑。不过目前尚未有迹象显示美元/日圆将脱离过去六个月来的交投区间。阻力点在103.00，支撑位在101.80。

* 欧元/美元：上周自100周均线位置1.3355美元强力反弹，或许是因为上周五美元下跌后的轧空所致。如果能够回到阻力位、同时也是前波低点的1.3475美元上方，预计上档目标将重新锁定1.3570美元，随后是1.3640美元。

* 英镑/美元：录得去年10月以来最高单周跌幅后，英镑跌破100日移动均线切入位1.6845美元，未来可能进一步跌向1.6780美元和1.6700美元。若英镑/美元反弹，需要先行升破1.6920美元，实现短期内的走势稳定，之后再测试1.7000美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3407 1.3421 -0.10 -2.46 1.3745

美元/日圆 102.56 102.58 -0.02 -2.60 105.30

欧元/日圆 137.52 137.66 -0.10 -4.92 144.63

美元/瑞郎 0.9075 0.9065 +0.11 +1.65 0.8928

英镑/美元 1.6847 1.6862 -0.09 +1.76 1.6556

美元/加元 1.0922 1.0905 +0.16 +2.84 1.0620

澳元/美元 0.9335 0.9332 +0.03 +4.73 0.8913

新西兰元/美元 0.8522 0.8522 +0.00 +3.85 0.8206

欧元/瑞郎 1.2170 1.2168 +0.02 -0.82 1.2271

欧元/英镑 0.7956 0.7959 -0.04 -4.11 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2085 9.2394 -0.33 +4.08 8.8474

美元/挪威克朗 6.2629 6.2608 +0.03 +3.24 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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