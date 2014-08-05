《路透晚报》--8月5日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收跌至一周半低位，中国PMI疲软打压人气

日本股市日经指数周二收跌至一周半低位，连续第四日下滑，此前调查显示中国服务业增速降至纪录低点。日经指数跌1%，收报15,320.31点，为7月24日以来最低收盘价。东证股价指数降1%至1,263.53点，JPX-日经400指数下滑1%至11,499.49点。

--中国股市：沪综指收跌，汇丰服务业PMI降至历史最低水准拖累大盘走低

中国股市沪综指收跌，今日汇丰发布的中国7月服务业PMI降至有纪录以来最低水准，拖累大盘走低，券商、有色等前期强势股跌幅居前。沪综指收报2,219.945点，跌3.386点或0.15%，上证A股今日成交1,413亿元人民币。

--香港股市：恒指小幅收升，权重股劲扬弥补中资股颓势

香港股市恒生指数小幅收升，权重股汇丰控股及腾讯劲扬，弥补中资银行股及能源股近期涨多拉回的颓势。恒生指数收高0.2%，至24,648.26点。恒生国企指数跌0.7%。

--汇市：美元指数守在10个半月高点下方，英镑上扬

多国服务业采购经理人调查出炉，有望为主要货币提供方向指引，其中瑞典服务业PMI表现强劲，带动瑞典克朗/欧元在欧洲盘初升至日高，一度高见9.2098。0854GMT，美元指数报81.433，与上周高位相去不远。美元/日圆持平在102.58，脱离上周所及近四个月高点103.15日圆。英国PMI发布后，英镑兑美元升至日高1.6890，数据发布前为1.6854，盘中上扬0.15%。欧元兑英镑也跌至盘中低点0.7933。

--欧元债市：西班牙和意大利公债价格延续涨势，围绕葡圣灵银行担忧消退

西班牙和意大利公债价格延续涨势，因关于葡萄牙银行业问题可能蔓延至其他欧元区二线国家的担忧消退。西班牙及意大利10年债收益率均跌2基点，分别至2.68%及2.48%。葡萄牙10年债收益率持平为3.65%。德国债券收益率则小涨1基点至1.14%。

--国际油市：布兰特原油持稳105美元上方，受地缘政治形势支撑

布兰特原油持稳于每桶105美元上方，尽管原油供应充沛，但由于中东和北非形势紧张，且市场预期美国上周原油库存料进一步下降，都支撑油价。0831GMT，布兰特原油升0.07美元至每桶105.48美元。美国原油涨0.31美元至98.60美元。

--金属期市：伦敦期锌接近三年高点，投资者买入供应紧缺金属

伦敦期锌接近三年高点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能暂不升息的前景，鼓励投资者买入供应面临紧缺的金属。0834GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期锌报每吨2,378.50美元。上海期交所主力10月期锌收高1.4%，报每吨17,045人民币(2,800美元)。LME三个月期铜跌0.14%至每吨7,120美元。上海交投最活跃的10月期铜则报每吨50,570元人民币。

--全球金市：现货金微升，中国服务业PMI疲软引发避险买需