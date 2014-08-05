修正-新兴汇市：多数上涨，美国公债收益率下降催生投资人冒险意愿

路透新加坡8月5日 - 大部分亚洲新兴市场货币周二上涨，因美国公债收益率下跌鼓励投资者在该地区寻求较高回报率。印尼卢比上升，尽管该国第二季经济成长低于预期。

印尼卢比 上扬，其无本金交割远期外汇(NDF) 也因中长期投资大户的需求而走强。