修正-新兴汇市：多数上涨，美国公债收益率下降催生投资人冒险意愿

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
(更正：因译文有误，内文第一段改为“周二”，非“周四”)
路透新加坡8月5日 - 大部分亚洲新兴市场货币周二上涨，因美国公债收益率下跌鼓励投资者在该地区寻求较高回报率。印尼卢比上升，尽管该国第二季经济成长低于预期。
印尼卢比 上扬，其无本金交割远期外汇(NDF) 也因中长期投资大户的需求而走强。
印尼第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长5.12%，低于第一季的5.21%，亦低于路透调查预估的5.3%，为2009年第四季以来最低。
菲律宾披索兑美元 走强，市场预期最快会在9月升息。该国7月通胀率逼近三年高位。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.57 102.57 -0.00 +2.64 105.28
坡元 1.2453 1.2462 +0.07 +1.44 1.2632
台币 30.045 30.040 -0.02 -0.32 29.950
韩元 1027.90 1033.50 +0.54 +2.68 1055.40
泰铢 32.10 32.17 +0.22 +2.37 32.86
菲律宾披索 43.53 43.73 +0.47 +2.01 44.40
印尼卢比 11680.00 11753.00 +0.63 +4.11 12160.00
印度卢比 60.72 60.93 +0.35 +1.78 61.80
马币 3.1860 3.2020 +0.50 +2.81 3.2755
人民币 6.1703 6.1785 +0.13 -1.89 6.0539
(完)
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