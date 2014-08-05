欧洲金融市场：英镑上扬，此前英国服务业PMI数据强劲

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦8月5日 - 英镑兑美元和欧元周二上扬，英国公债期货扩大跌幅，此前数据显示英国占主导地位的服务业7月增速创去年11月以来最快。
数据出炉后，英镑兑美元 升至日高1.6890，数据发布前为1.6854，盘中上扬0.15%。欧元兑英镑 也跌至盘中低点0.7933。
英国公债期货收益率(殖利率)上升，英国公债期货 扩大跌幅约10个跳动点，触及日低111.20，盘中跌26个跳动点。
数据发布后，欧洲股市FTSEUROFIRST 300指数 触及盘中高位，目前涨0.8%至1,340.47点。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 龚芳)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。