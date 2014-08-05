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货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 16:56 BJT

欧洲金融市场：英镑上扬，此前英国服务业PMI数据强劲

路透伦敦8月5日 - 英镑兑美元和欧元周二上扬，英国公债期货扩大跌幅，此前数据显示英国占主导地位的服务业7月增速创去年11月以来最快。

数据出炉后，英镑兑美元 升至日高1.6890，数据发布前为1.6854，盘中上扬0.15%。欧元兑英镑 也跌至盘中低点0.7933。

英国公债期货收益率(殖利率)上升，英国公债期货 扩大跌幅约10个跳动点，触及日低111.20，盘中跌26个跳动点。

数据发布后，欧洲股市FTSEUROFIRST 300指数 触及盘中高位，目前涨0.8%至1,340.47点。(完)

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