台湾个股：中信金称大陆子行布局持续，并拟扩点马来西亚及悉尼

路透台北8月5日 - 台湾消费金融龙头--中信金控 周二表示，已向大陆银监会申设广州分行及上海自贸区支行，至于大陆子行布局仍持续在努力中。

中信金控总经理吴一揆今天在一场投资人说明会做出以上表述，同时他并称，近期内将向金管会申请马来西亚代表人办事处及悉尼（雪梨）代表人办事处，缅甸办事处已获金管会核准，正待缅甸政府许可。

“大陆子行还在努力当中。”他说。

此外，中信金控因6月5日合并东京之星银行认列廉价购买利益148亿台币，令中信金今年第二季税后净利为207亿台币，较上季成长165%，上半年税后股东权益报酬率(ROE)为27.7%，税后资产报酬率(ROA)为1.94%。

中信金控资深副总经理高丽雪表示，此桩并购所产生的廉价购买利益将留在帐上因应未来可能所需支应，而去年东京之星获利150亿日圆，今年至少希望打平。

此外，中信银公布截至6月人民币存款已达260亿元，年增143%。