台湾个股：中信金称大陆子行布局持续，并拟扩点马来西亚及悉尼

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透台北8月5日 - 台湾消费金融龙头--中信金控 周二表示，已向大陆银监会申设广州分行及上海自贸区支行，至于大陆子行布局仍持续在努力中。
中信金控总经理吴一揆今天在一场投资人说明会做出以上表述，同时他并称，近期内将向金管会申请马来西亚代表人办事处及悉尼（雪梨）代表人办事处，缅甸办事处已获金管会核准，正待缅甸政府许可。
“大陆子行还在努力当中。”他说。
此外，中信金控因6月5日合并东京之星银行认列廉价购买利益148亿台币，令中信金今年第二季税后净利为207亿台币，较上季成长165%，上半年税后股东权益报酬率(ROE)为27.7%，税后资产报酬率(ROA)为1.94%。
中信金控资深副总经理高丽雪表示，此桩并购所产生的廉价购买利益将留在帐上因应未来可能所需支应，而去年东京之星获利150亿日圆，今年至少希望打平。
此外，中信银公布截至6月人民币存款已达260亿元，年增143%。
至于涉入高雄气爆事端的荣化 曝险部分，吴一揆称，中信银持有荣化4.3亿台币债权，目前为止缴息一切正常，过去荣化是优良客人，将待进一步责任厘清后再做进一步了解。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。