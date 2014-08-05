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货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 17:08 BJT

表格：欧元区6月零售销售较上个月增长0.4%，符合预估

以下为详细数据

14年

欧元区18国

零售销售 1月 2月 3月 4月 5月 6月

较上月(%)

(经季节调整) 0.9 0.2 -0.1 0.1 0.3 0.4

较上年同期(%)

(经工作日调整） 0.8 1.2 1.0 1.7 0.6 2.4(完)
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