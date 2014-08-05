《中国债市每日综述》正回购未脱预期现券波澜有限，后市方向仍待解

* 现券及IRS走势波澜仍有限

* 公开市场正回购操作在预期之内

* 收益率先升后降，整体未脱窄幅震荡

* 后市方向有待更多经济数据公布及资金面变化

路透上海8月5日 - 中国银行间市场周二现券及IRS走势波澜仍有限，因央行公开市场正回购操作总体在预期之内，此外国开新债发行中规中矩，对债市均缺乏指引，早盘收益率虽小幅上行，但午后在部分基金买盘的推动下现券逐步回稳，整体未脱窄幅震荡。

交易员并指出，尽管今日还有资金面略收敛、汇丰服务业PMI数据较弱等因素，但多空因素对冲后对市场影响甚小，而后市方向如何选择，仍有待近期更多经济数据公布以及资金面的进一步明朗。

“下午基金出来买，早上（收益率）的涨幅都吃掉了，和昨天收盘差不多，IRS也被带下来点，”上海一银行交易员称。

广发银行交易员吴思捷谈到，今日公开市场操作的影响不大，公开市场28天正回购期限缩短至14天，但锁定的规模变大，利好利空对冲，市场没什么方向；而上周四14天正回购中标利率下调，市场已做了较为充分的反应，今日利率持稳也就没有新的利好刺激。

中国人民银行公开市场有望重回平稳轨道，周二维持14天正回购操作，利率持平，唯规模略大于当日到期量，单日净回笼100亿元人民币，此与央行二季度货币政策报告基调相符，即坚持“总量稳定、结构优化”的取向。

吴思捷并指出，接下来将公布的经济数据中，M2(广义货币供应量)数据比较重要，大概率是会回落一些，市场处于重新寻找方向的阶段，

“假设M2(同比增速)14%出头，有人会认为央行的确出手开始压数据了，也会有人认为前面(6月)14.7%数据虚高，最终还是要配合资金面的实际情况来看数据，市场方向不明确, 交易员只能管好自己的部位了，”他表示。

中国国开行上午招标的四期新债结果基本符合预期。市场人士表示，在部分大行稳定标位支撑下，国开新债结果整体小幅低于二级市场；而央行公开市场今日操作并未超出预期，现券二级波动甚微，机构参与投标情绪亦未起波澜。

新业务萎靡不振、未完成业务降至近两年低点，拖累汇丰中国7月服务业PMI降至有纪录以来的历史最低水准。疲弱数据打压亚洲股市纷纷回落，日本股市收跌至一周半低点，中国和韩国股市亦收低。

剩余期限约9.47年的国开行固息债140205最新成交收益率 为5.13%，上日尾盘在5.15%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 今日收报93.200元，较上日结算价跌0.042元，或0.05%。

**资金面因例行缴准略收敛**

银行间资金面周二略有收敛，交易员表示，公开市场单日再现净回笼但力度尚可，不过今日适逢月初存款准备金例行调整日，一定量的准备金补缴对流动性形成扰动。

然而交易人士并提到，8月影响资金的季节性因素较少，若央行公开市场抽水无明显加力，机构对短期资金预期尚稳定，早盘主要回购利率 续回落亦或是佐证。

“我们早晨也出去借钱了，感觉资金比昨天要紧了一点，特别是隔夜不好借，不过这也正常吧今天有存款准备金清算。”一银行交易员称。

据北京一券商分析师预计，今日补缴准备金的规模或高于2,000亿元人民币。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

上海证券报周二报道，7月四大行存款负增长约1.5万亿，同期贷款新增量约为2，100亿，目前研究机构对7月金融机构整体新增信贷预期都未超过8,000亿。

上述银行交易员并指出，今日公开市场再现单日净回笼，不过100亿元的规模未令资金面实质及机构心理承压。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,177.14亿元，较上日的9,594.92亿元续增；其中，隔夜品种成交8,437.66亿元，上日为7,777.40亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0890 3.1768 -8.78 8,437.66

七天 3.6618 3.8100 -14.82 1,410.41

14天 4.0086 4.0210 -1.24 190.50

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8050 1.6950 +11.00 2,637.05

七天 3.5800 2.6500 +93.00 304.60

14天 3.7300 3.6000 +13.00 26.16

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1600 3.2000 -4.00 --

七天 3.6500 3.9000 -25.00 --

14天 4.0000 4.0200 -2.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.1450 3.1820 -3.70 --

七天 3.7380 3.8420 -10.40 --

三个月 4.7049 4.7081 -0.32 --