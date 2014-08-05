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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 17:05 BJT

台湾汇市：台币实质交易稳中偏弱，公益捐推升成交创13个月高位

* 台币实质交易大致持稳，交易量创逾13个月高位
    * 公益一日捐估占今日成交量1.5-3成--交易员
    * 明日实质交易区间暂看29.95-30.00

    路透台北8月5日 - 台币兑美元  周二实质交易稳中稍弱。汇银人士指出，外资大卖台股
，汇出力道稍稍加大，而出口商在台币接近30也有不少抛汇意愿，令今日交投迸出大量，创逾13个月的高位。
    
    统计台北外汇中心的成交量12.33亿美元，前高在2013年6月21日的15.80亿美元。汇银人士预估，高雄气
爆事件死伤严重，台北外汇经纪公司捐出一日所得做公益，估计约挹注今日成交量1.5-3成左右。
    
    〞今天交投热络，但区间很窄，价位很黏。〞一位大型商银交易员表示。
    
    另一位大型商银交易员则表示，今日看到不少大型本地商银、特定活络的外商银，在市场快速买入后即卖
出，卖出后又买入，怀疑可能是为了响应公益捐款而冲高交易量。
    
    实质需求方面，交易员则表示，虽然今日外资在台股现货市场大幅卖超170余亿，而外资也有汇出迹象，
但是对台币汇价的影响却很小，今日实质交易区间连30的整数关卡都未能站上去。
    
    他们认为，出口商苦等30以上的价位许久未果，其实今日已相当接近，因此也吸引了不少美元卖盘出笼，
令今日交投转热。
    
    明日台积电将发放现金股利，总金额高达700余亿台币。交易员认为，这部分资金汇出已由央行安排妥当
，央行将会尽量降低对现货市场价格的影响，对现货市场的波动度影响可能不大。    
    
    新大部分亚洲新兴市场货币周二上涨，因美国公债收益率下跌鼓励投资者在该地区寻求较高回报率。印尼
卢比上升，尽管该国第二季经济成长低于预期。 
     
    本周包括宝成 、中信金 、台积电、台化 、联电 以及远传<4904.TW
>均将发放现金股利，总额高达1,194.45亿台币。 
     
    今日海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 一个月天期报价美元折价稍大。美元/台币一个月远汇报价
 尾盘在29.959/29.979左右，上日纽约盘收在29.990。
           
    台币今日主要交易区间在29.983-29.995，上日交易区间主要在29.975-29.995。交易员预估明日主要交易
区间在29.950-30.000。     
    
    台湾股市周二收盘大跌2.02%，不但创半年来收盘最大降幅，也跌落季线。 外资及陆资在台
股大举卖超174.57亿台币。    
                
    本周全球重要经济事件与数据包括：      
    8/5(二)：欧元区、德、法、英、意7月服务业和综合PMI；欧元区6月零售销售；美国7月Markit服务业和
综合PMI终值；美国6月工厂订单和6月耐久财订单修正值；美国7月IBD消费者信心指数；美国7月ISM非制造业
指数。
    8/6(三)：德国6月工业订单；英国6月工业生産和制造业産出；美国和加拿大6月国际贸易收支；日本7月
外汇储备。
    8/7(四)：德国6月工业生産；法国6月贸易收支；台湾7月出口；美国一周初请失业金人数；美国6月消费
者信贷；日本7月银行放贷和6月经常帐；英国央行公布利率决议；欧洲央行(ECB)管理委员会会议，会后将公
布利率决议并举行记者会；日本央行货币政策会议(至8日)。
    8/8(五)：中国7月进出口贸易数据；日本7月服务业景气判断指数；德国6月贸易收支；英国6月贸易收支
；美国第二季非农生産率和单位劳工成本；美国6月趸售(批发)库存和销售；日本央行公布政策决定。       
        

    环球重要新闻请见                 
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间    开盘价   成交量    上日
                         元                                 亿美元  
                       报价                                         
 台北外汇经纪公司    30.045    30.040  29.920-30.  30.040    12.33    6.28
                                       045                          
 元太外汇经纪公司    30.042    30.038  29.980-30.  30.038     2.28    2.51
                                       042                          
 
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 美元/台币一个月期         -0.015/0.005        0.005/0.015
 美元/台币六个月期         -0.135/-0.115       -0.110/-0.085
 (完)
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