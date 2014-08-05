台湾汇市：台币实质交易稳中偏弱，公益捐推升成交创13个月高位

* 台币实质交易大致持稳，交易量创逾13个月高位 * 公益一日捐估占今日成交量1.5-3成--交易员 * 明日实质交易区间暂看29.95-30.00 路透台北8月5日 - 台币兑美元 周二实质交易稳中稍弱。汇银人士指出，外资大卖台股 ，汇出力道稍稍加大，而出口商在台币接近30也有不少抛汇意愿，令今日交投迸出大量，创逾13个月的高位。 统计台北外汇中心的成交量12.33亿美元，前高在2013年6月21日的15.80亿美元。汇银人士预估，高雄气 爆事件死伤严重，台北外汇经纪公司捐出一日所得做公益，估计约挹注今日成交量1.5-3成左右。 〞今天交投热络，但区间很窄，价位很黏。〞一位大型商银交易员表示。 另一位大型商银交易员则表示，今日看到不少大型本地商银、特定活络的外商银，在市场快速买入后即卖 出，卖出后又买入，怀疑可能是为了响应公益捐款而冲高交易量。 实质需求方面，交易员则表示，虽然今日外资在台股现货市场大幅卖超170余亿，而外资也有汇出迹象， 但是对台币汇价的影响却很小，今日实质交易区间连30的整数关卡都未能站上去。 他们认为，出口商苦等30以上的价位许久未果，其实今日已相当接近，因此也吸引了不少美元卖盘出笼， 令今日交投转热。 明日台积电将发放现金股利，总金额高达700余亿台币。交易员认为，这部分资金汇出已由央行安排妥当 ，央行将会尽量降低对现货市场价格的影响，对现货市场的波动度影响可能不大。 新大部分亚洲新兴市场货币周二上涨，因美国公债收益率下跌鼓励投资者在该地区寻求较高回报率。印尼 卢比上升，尽管该国第二季经济成长低于预期。 本周包括宝成 、中信金 、台积电、台化 、联电 以及远传<4904.TW >均将发放现金股利，总额高达1,194.45亿台币。 今日海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 一个月天期报价美元折价稍大。美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.959/29.979左右，上日纽约盘收在29.990。 台币今日主要交易区间在29.983-29.995，上日交易区间主要在29.975-29.995。交易员预估明日主要交易 区间在29.950-30.000。 台湾股市周二收盘大跌2.02%，不但创半年来收盘最大降幅，也跌落季线。 外资及陆资在台 股大举卖超174.57亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 8/5(二)：欧元区、德、法、英、意7月服务业和综合PMI；欧元区6月零售销售；美国7月Markit服务业和 综合PMI终值；美国6月工厂订单和6月耐久财订单修正值；美国7月IBD消费者信心指数；美国7月ISM非制造业 指数。 8/6(三)：德国6月工业订单；英国6月工业生産和制造业産出；美国和加拿大6月国际贸易收支；日本7月 外汇储备。 8/7(四)：德国6月工业生産；法国6月贸易收支；台湾7月出口；美国一周初请失业金人数；美国6月消费 者信贷；日本7月银行放贷和6月经常帐；英国央行公布利率决议；欧洲央行(ECB)管理委员会会议，会后将公 布利率决议并举行记者会；日本央行货币政策会议(至8日)。 8/8(五)：中国7月进出口贸易数据；日本7月服务业景气判断指数；德国6月贸易收支；英国6月贸易收支 ；美国第二季非农生産率和单位劳工成本；美国6月趸售(批发)库存和销售；日本央行公布政策决定。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.045 30.040 29.920-30. 30.040 12.33 6.28 045 元太外汇经纪公司 30.042 30.038 29.980-30. 30.038 2.28 2.51 042 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/0.005 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.135/-0.115 -0.110/-0.085 (完)