中国债市：IRS窄幅波动，央行公开市场操作趋于稳定影响偏弱

路透上海8月5日 - 中国银行间市场周二窄幅波动，早盘初段因资金尚可，七天回购利率 开盘下跌，带动IRS也小幅下探，但稍后因公开市场正回购力度较大，IRS随即回弹，整体因缺乏追踪热点，全天上下波幅极为有限。

“Repo 1Y早上最低到过3.75%，后来因为(公开市场单日)净回笼，最高也就反弹到3.78%；”上海一商业银行交易员称。

他并指出，公开市场今日操作整体基本符合预期，对现券及IRS影响都不大，机构目前观望为主，并开始寻找下一个热点，短线看资金价格的走势，主要是关注七天回购利率是否能维持目前的下行态势。

中国人民银行公开市场有望重回平稳轨道，周二维持14天正回购操作，利率持平，唯规模略大于当日到期量，单日净回笼100亿元人民币，此与央行二季度货币政策报告基调相符，即坚持“总量稳定、结构优化”的取向。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 3.6989/3.8039 3.7408/3.8175 3.9600/4.0450 4.1817/4.2683 4.1892/4.4442

上日 3.7000/3.7980 3.7490/3.8290 3.9640/4.0467 4.1940/4.2820 4.2010/4.4790

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0011/+0.0059 -0.0082/-0.0115 -0.0040/-0.0017 -0.0123/-0.0137 -0.0118/-0.0348

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。