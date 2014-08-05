中国经济：进一步放开外资准入限制，允许个人开展境外投资--发改委

路透北京8月5日 - 中国发展和改革委员会周二表示，加强境外投资宏观指导，鼓励有利于满足国内能源资源需求的境外投资；完善相关管理规定，许个人投资者开展境外投资。

刊登在发改委网站的新闻稿显示，要深化外商投资管理体制改革，扩大对外开放，全面推进一、二、三产业开放，进一步放开外资准入限制。

“重点鼓励有利于满足国内能源资源需求、促进产业转型升级、化解国内过剩产能、带动设备标准和服务输出的各类境外投资。”文章提到，改革境外投资审批制度，推进境外投资便利化，最大限度减小核准范围，简化核准手续。

文章并称，要加快境外投资法制建设，制定和出台《境外投资条例》及其实施细则，同时强化财税支持政策，加大金融服务力度，为企业境外投资提供有效信息服务。

在利用外资方面，发改委称，要优化利用外资产业和区域结构，以开放促改革、促发展，加强市场信用体系建设，完善创新环境，切实保护投资者合法权益。

“推动把利用外资从主要依靠生产成本优势转到主要依靠人才、环境、市场上来。”文章表示。

发改委在4月和5月分别发布了《境外投资项目核准和备案管理办法》和《外商投资项目核准和备案管理办法》，进一步简化程序，下放核准职责，并对一般境外投资项目一律实行备案制。

商务部数据显示，1-6月，实际使用外资633.3亿美元，同比增长2.2%，外商投资新设立企业同比增3.2%至10,973家。不过，今年上半年境内投资者对外非金融类直接投资433.4亿美元，同比下降5%。