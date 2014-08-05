更新版 1-日股业绩：丰田汽车第一季获利超预估，对北美销量踌躇满志

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
丰田将2014日历年集团全球汽车销量预估调降11万辆，至1,022万辆，以反映新兴市场的疲态。
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“泰国、印度、巴西及其他新兴市场状况均不佳，”丰田主管Koki Konishi指出。
“但我们力图在日本以外地区额外售出5万辆汽车，以抵销部份上述的负面效应，在美国销售则达230万辆左右。”
丰田将2014/15财年北美汽车销量预估上调至271万辆，前次预估为262万辆。丰田7月全美汽车销量成长12%，超越福特汽车 成为当月第二大销售厂牌。
丰田除日本外亚洲销售目标自163万辆降至158万辆，欧洲则自85万辆升至86万辆。日本销量则持平为221万辆。财年销售预估为合并报表数据，且排除中国等特定地区的销售。
由于日本4月调高消费税打压新车需求，丰田4-6月国内销售较上年同期下降9.6%，至319,460辆。
丰田今日在财报出炉前以平盘作收，报6,042日圆；日股日经225指数 则跌1%。年内迄今，丰田汽车股价及日经指数跌幅均达6%。(完) (编译 洪曦/龚芳; 审校 张明钧)
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