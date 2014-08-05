更新版 1-日股业绩：丰田汽车第一季获利超预估，对北美销量踌躇满志

丰田将2014日历年集团全球汽车销量预估调降11万辆，至1,022万辆，以反映新兴市场的疲态。

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“泰国、印度、巴西及其他新兴市场状况均不佳，”丰田主管Koki Konishi指出。

“但我们力图在日本以外地区额外售出5万辆汽车，以抵销部份上述的负面效应，在美国销售则达230万辆左右。”

丰田将2014/15财年北美汽车销量预估上调至271万辆，前次预估为262万辆。丰田7月全美汽车销量成长12%，超越福特汽车 成为当月第二大销售厂牌。

丰田除日本外亚洲销售目标自163万辆降至158万辆，欧洲则自85万辆升至86万辆。日本销量则持平为221万辆。财年销售预估为合并报表数据，且排除中国等特定地区的销售。

由于日本4月调高消费税打压新车需求，丰田4-6月国内销售较上年同期下降9.6%，至319,460辆。