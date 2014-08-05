中国证券：财富里昂和海际大和股权变更获批，外资投行股东均退出

路透上海8月5日 - 据中国证监会上海证监局网站，位于上海的两家合资投资银行--财富里昂和海际大和的股权变更近日相继获批，原外资股东日本大和证券与里昂证券均已退出合资公司。

上海证监局近日批准上海证券增持海际大和33.33%股权，后者成为上海证券全资子公司；而原由财富证券和里昂证券合资的财富里昂，由上海华信石油集团有限公司接手财富里昂全部股权，上海证监局对此项收购予以核准。上述两宗股权变更手续，将在批复之日起30个工作日内办理。

对于外资股东退出合资投行，业内人士分析称，既有经营方面的原因，亦有外方股东经历并购重组后的策略调整原因。例如合资十年的海际大和，在中国市场上经营一直不顺，近三年来股票承销家数总是垫底。