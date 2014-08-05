欧洲个股：法国农业信贷与美国当局展开违反制裁法规相关谈判

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透巴黎8月5日 - 法国第三大上市银行--农业信贷银行(Credit Agricole) 周二表示，在完成内部美元交易核查后，已开始与美国当局讨论有关可能违反制裁措施的行为。
这显示相关谈判取得进展。一个月前，法国最大上市银行--法国巴黎银行 对两项刑事罪名认罪、接受对某些美元清算业务的禁令、并同意支付总额89.7亿美元罚金，以和解违反美国制裁法规行为。
“我们进入与美国当局说明讨论阶段，我们一开始便与对方配合，”农业信贷银行执行长Jean-Paul Chifflet在公布第二季财报后向记者表示。
农业信贷银行表示，已将内部核查结果送交美国当局。
农业信贷并未透露诉讼拨备金额，只表示认为准备充足。2013年年底时，农业信贷的诉讼拨备总额为12亿欧元。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。