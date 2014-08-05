欧洲个股：法国农业信贷与美国当局展开违反制裁法规相关谈判

路透巴黎8月5日 - 法国第三大上市银行--农业信贷银行(Credit Agricole) 周二表示，在完成内部美元交易核查后，已开始与美国当局讨论有关可能违反制裁措施的行为。

这显示相关谈判取得进展。一个月前，法国最大上市银行--法国巴黎银行 对两项刑事罪名认罪、接受对某些美元清算业务的禁令、并同意支付总额89.7亿美元罚金，以和解违反美国制裁法规行为。

“我们进入与美国当局说明讨论阶段，我们一开始便与对方配合，”农业信贷银行执行长Jean-Paul Chifflet在公布第二季财报后向记者表示。

农业信贷银行表示，已将内部核查结果送交美国当局。