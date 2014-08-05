台湾资管:金管会将扩大基金申报生效范围及放宽追募条件

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透台北8月5日 - 台湾金管会周二表示，将扩大投信基金申报生效制范围及放宽基金追募条件。放宽募集投资国内、外债券型等基金改采申报生效制。为避免投信因基金额度限制影响销售时机，将放宽追加募集条件。
金管会发布的新闻稿称，将放宽本地募集投资国内的债券型、指数股票型、保本型及货币市场基金，以及募集投资国(内)外的债券型、平衡型、指数型、指数股票型、保本型及货币市场基金，改采申报生效制。
金管会表示，申报生效期间分别为收到申报书即日起届满12或30个营业日生效。另符合一定条件的投信事业，采届满30个营业日生效案件得缩短为12个营业日生效。
金管会并指出，为鼓励投信业者积极维护基金规模、提升送件品质、加强对投信事业监理及考量部分基金募集案件取得国外主管机关同意监理合作声明或书函所需时间不易估计，将明定基金募集案件应采申请核准制的例外情形。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。