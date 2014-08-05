台湾资管:金管会将扩大基金申报生效范围及放宽追募条件

路透台北8月5日 - 台湾金管会周二表示，将扩大投信基金申报生效制范围及放宽基金追募条件。放宽募集投资国内、外债券型等基金改采申报生效制。为避免投信因基金额度限制影响销售时机，将放宽追加募集条件。

金管会发布的新闻稿称，将放宽本地募集投资国内的债券型、指数股票型、保本型及货币市场基金，以及募集投资国(内)外的债券型、平衡型、指数型、指数股票型、保本型及货币市场基金，改采申报生效制。

金管会表示，申报生效期间分别为收到申报书即日起届满12或30个营业日生效。另符合一定条件的投信事业，采届满30个营业日生效案件得缩短为12个营业日生效。