台湾金融：金管会同意三家银行申设仰光代表人办事处

金管会新闻稿并指出，目前银行获准于缅甸设立代表人办事处者共有8家，其中第一金控 旗下第一商银、玉山金控 旗下玉山商银及国泰金控 旗下国泰世华商银获缅甸主管机关核准设立。

另金管会已核准第一商业银行、玉山商业银行及国泰世华商业银行向缅甸主管机关申请设立分行。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)