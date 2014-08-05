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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 17:34 BJT

台湾金融：金管会同意三家银行申设仰光代表人办事处

路透台北8月5日 - 台湾金融监督管理委员会周二称，同意合库金 旗下合库商业银行、台湾中小企业银行 及元大金控 旗下元大商业银行设立仰光代表人办事处。

金管会新闻稿并指出，目前银行获准于缅甸设立代表人办事处者共有8家，其中第一金控 旗下第一商银、玉山金控 旗下玉山商银及国泰金控 旗下国泰世华商银获缅甸主管机关核准设立。

另金管会已核准第一商业银行、玉山商业银行及国泰世华商业银行向缅甸主管机关申请设立分行。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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