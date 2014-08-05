台湾金融：金管会同意三家银行申设仰光代表人办事处

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透台北8月5日 - 台湾金融监督管理委员会周二称，同意合库金 旗下合库商业银行、台湾中小企业银行 及元大金控 旗下元大商业银行设立仰光代表人办事处。
金管会新闻稿并指出，目前银行获准于缅甸设立代表人办事处者共有8家，其中第一金控 旗下第一商银、玉山金控 旗下玉山商银及国泰金控 旗下国泰世华商银获缅甸主管机关核准设立。
另金管会已核准第一商业银行、玉山商业银行及国泰世华商业银行向缅甸主管机关申请设立分行。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。