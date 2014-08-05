索罗斯呼吁敦促中国披露开采非洲资源所支付的金额

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月4日（记者 Stella Dawson） - 亿万富豪投资者索罗斯周一称，中国应公开披露因开采石油、天然气和矿产而向非洲国家政府支付的金额，从而让全球企业公平竞争，帮助各国为自然资源财富获得公平的交易。

“中国必须加入监管，否则他们就是掠夺者。”索罗斯在美国-非洲领导人峰会间隙举行的一个自然资源论坛上说道。

自然资源管理研究所（Natural Resource Governance Institute）总裁Daniel Kaufmann指出，非洲每年开采的自然资源价值约为5,000亿美元，但政府从中获得的收入只有十分之一。专注于非洲政治和经济发展的塔博姆贝基基金会（Thabo Mbeki Foundation）理事Mojanki Gumbi表示，每年有500亿美元的资金通过虚假价格贸易和腐败等非法形式离开非洲。

为了增强对自然资源的责任，美国和欧盟已经通过法律，要求公开上市的相关企业披露支付给政府的金额。

此外，包括很多非洲国家在内的35个国家是采掘业透明度行动计划（Extractive Industry Transparency Initiative，EITI）的成员。EITI是政府、企业和民间社会的联合体，致力于通过设立支付披露的全球标准，提升自然资源收入管理的责任。

索罗斯呼吁非洲国家敦促中国加入EITI，并呼吁将支付披露的范围扩大至林业和农业。

“中国的加入非常重要，我们必须准备好重新考虑EITI的结构，否则中国不会考虑。”索罗斯说道。（完）