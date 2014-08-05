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市场报道 | 2014年 8月 5日 星期二 17:51 BJT

欧元区数据：6月零售销售创七年来最快同比增速

路透8月5日 - 周二数据显示，欧元区6月零售销售创七年来最快增速，为预期值两倍，受助于食品和非食品产品销售强劲。

欧盟统计局数据显示，欧元区18国零售销售6月同比大增2.4%，创2007年3月以来最强增长，5月修正值为增长0.6%。

数据显示，6月零售销售较前月增长0.4%，符合预期，5月修正值为增长0.3%。

同比增长受助于非食品产品销售大增3.0%，包括电子产品、电脑、图书或纺织品；食品、饮料和烟草销售也增长2.0%。

欧元区经济的脆弱复苏迄今主要由出口推动，但仍旧担忧未来就业和经济前景的民众似乎已经开始增加支出。

欧洲经济增长依旧羸弱，不过欧洲央行认为内需对经济增长的贡献逐步增强。周四，央行预料不会对7月通胀率意外下滑采取任何行动。

欧元区最大的两个经济体--德国和法国零售销售同比增速双双创2011年2月以来最快。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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