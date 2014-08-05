欧元区数据：6月零售销售创七年来最快同比增速

路透8月5日 - 周二数据显示，欧元区6月零售销售创七年来最快增速，为预期值两倍，受助于食品和非食品产品销售强劲。

同比增长受助于非食品产品销售大增3.0%，包括电子产品、电脑、图书或纺织品；食品、饮料和烟草销售也增长2.0%。

欧元区经济的脆弱复苏迄今主要由出口推动，但仍旧担忧未来就业和经济前景的民众似乎已经开始增加支出。