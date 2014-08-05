欧洲汇市：服务业PMI带动英镑上涨，央行加息预期升温

“调查显示英国经济继续保持强劲成长，”三菱东京日联银行的汇率分析师Lee Hardman称。其认为英国央行在11月加息。

“此前关于今年稍晚经济可能失去一些动能的预期一直在升温，但今日的调查给这样的看法浇了冷水，因此近期会给英镑提振。”

欧元区公布的服务业采购经理人指数(PMI)数据均显示温和成长，不过意大利PMI数据不佳，打压欧元跌破1.34美元。

欧元兑英镑 跌至日低0.79330英镑，数据公布前报0.7957。欧元最新报0.7935，日内跌0.3%。

花旗在早报中称，“英镑依然易受美元升值打击，但是英镑交叉盘可能表现优异，尤其是对下周将公布强硬立场的通胀率报告的预期开始升温的话。”

英国央行下周将公布季度通胀率报告。(完)

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