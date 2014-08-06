重温稿-台湾货币市场：拆款利率稳中略走低，期初资金恢复宽裕

* 期初资金宽松，对票券商拆款利率略走低

* 台股盘中大跌，留意外资动向及资金池变化

* 大额现金股利将发放，券商RP操作倾向保守 (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北8月5日 - 台湾银行间短率周二大致持稳，对票券商拆款利率略走低。资金调度人士表示，继昨日完成定存单与公债交割后，今日拆款市场恢复期初资金宽松状态。

市场关注今日股市 大跌的后续影响。资金调度人士指出，还不清楚是否因外资卖超并汇出导致，或是因高雄气爆事件令石化产业受冲击，投资人担心影响GDP成长而卖出持股。但相信在央行调控下，市场资金料维持相对宽裕水准。

“拆款恢复正常，利率从昨天的0.42-0.43%降至0.40-0.41%。”一位大型票券商主管说。

另一大型公股银行主管则称，由于目前适逢旬初，资金普遍宽裕，因此股市大跌的影响还看不出来。本周应该关注的是周五的两年期定存单标售，若依上周五364天期存单标售结果来推估，得标利率应该会较前次走高。

台湾央行上周五标售1,200亿台币364天期定存单，加权平均得标利率为0.598%，较前月得标利率0.540%走高5.8基点。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，与上日相同；今日区间落在0.295-0.400%，亦与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.440%，上日区间在0.380-0.430%。

**短票供给少**

短票市场方面，票券商说，提存期初银行端对票券需求量大，但今日发行量仍不多，30天自保短票利率今日主要成交在0.59%-0.60%间，0.61%已稀缺。

“没什么人缺钱，票券都是到期续做。”一家大型公股银行主管表示。

针对今日台股跌势加剧，季线支撑不保。票券商认为，随着近年股市交易量萎缩，券商为因应融资需求而发行免保票的数量也大幅降低，因此股市下跌，将不致对票券市场造成影响。

“现在发行量连高峰期的十分之一都不到吧。”一家大型票券商主管表示。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交0.59%-0.61%间，区间低位较集中；特定大型金融机构的买票利率则在0.62-0.65%，因资金多缺不一，银行水位开价不同。台湾集保资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率走低至0.595%，周五为0.596%。

台湾央行周二存单到期金额935.5亿，共发行929.5亿台币存单，存单发行余额减6亿。

本周存单到期金额1兆2,015.5亿台币，资金到期情况分别为周三1,016亿台币、周四3,346亿台币以及周五3,617.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为130亿台币，累积超额准备为64亿台币、加计前期1%的超额准备为1,456亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率周二持稳。证券端资金调度人士认为，因应近日权值股台积电 等个股发放现金股利，投信端略有走钱令资金分配不均，不过整体银行端及寿险端资金仍偏宽裕，令RP利率维持在既有区间不变。

资金调度人士指出，由于本周仍有上千亿台币现金股利发放的变数存在，部分交易商资金调度操作较显保守，静待大额现金股利发放的变数去化后，市场资金可望回归原先宽松态势。

〞目前市场资金不是很宽松，但要找钱还是都找得到。〞一证券商交易员说。

台湾2014年上市公司现金股利发放日程表请见 。

另有一票券商交易员称，今日整体市场资金情势仍显宽裕，包括银行端及寿险端资金水位皆偏高，今日RP到单量依旧偏少，成交利率持续持平在原先价位。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，大致与上日相同。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%，皆同于上日。