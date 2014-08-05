中国能源：确保全年新增光伏发电并网容量1,300万千瓦以上--能源局

路透北京8月5日 - 中国国家发展改革委副主任、国家能源局局长吴新雄近日表示，要努力破解发展难题，进一步促进分布式光伏发电健康发展，确保全年新增光伏发电并网容量1,300万千瓦以上。

新华社援引他的话称，当前分布式光伏发电还面临亟待解决的现实问题，包括屋顶落实难、贷款融资难、并网接入难、电费回收难等。

“下一步国家能源局将进一步完善分布式光伏发电市场，扩大多元化应用市场，研究和落实各省可再生能源配额政策，并探索地方政府将光伏发电纳入节能减排的机制，研究调整光伏电站和分布式光伏补贴政策，促进成本下降和补贴效率的提高。”吴新雄称。

中国去年出台的《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》提出，大力开拓分布式光伏发电市场，鼓励各类电力用户建设分布式光伏发电系统。