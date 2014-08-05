重温稿-《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值4.14%，接近二级需求一般

* 招标品种：财政部七年续发固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(6日)10:35-11:35

* 受访人数：10位(银行和券商)

* 预测区间：4.09%-4.18%

* 预测均值：4.14%

路透上海8月5日 - 中国财政部周三将续招标发行七年期固息国债。路透调查显示，央行公开市场正回购利率未继续下调，不过仍在市场预期之中，短期现券收益率下行动力暂不足，但上行亦乏力，而考虑该期限品种承销团有基本承销额考核，料中标收益率有望略低于二级，预测均值在4.14%。

华南一券商交易员认为，央行正回购利率虽持平，但并不算利空因素，下午收益率仍有下探苗头，且明天该期债还有基本量的考核，估计需求不会太差，中标结果低于二级概率比较大。

“央行公开市场操作利率一直很稳定的,(对下调)倒也没有很强的预期，”另一券商分析师则表示，不过短期债市仍面临一定调整压力，且基本面好转的预期在逐步增强，同时货币政策不会大规模宽松的迹象也比较明显。

“因此需求也不会很好，可能还是保基本额为主，”他称。

央行公开市场周二维持14天正回购操作，利率持平，唯规模略大于当日到期量，单日净回笼100亿元人民币，此与央行二季度货币政策报告基调相符，即坚持“总量稳定、结构优化”的取向。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为4.1583%。是次续发国债的标的券140013券 最新成交报4.1650%，昨收4.1500%。

明日新债招标量为280亿元人民币，为今年第13期 七年品种续发；采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至8月11日进行分销；8月13日起与原发行部分合并上市交易。