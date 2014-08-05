表格：台湾外资及陆资7月净汇入18.1亿美元，连11个月净汇入272.55亿

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透台北8月5日 - 台湾金融监督管理委员会周二表示，外资及陆资于7月净汇入约18.10亿美元；累计连续11个月净汇入共约272.55亿美元。
以下为2013年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
2014年 7月 +18.10
6月 +35.64
5月 +30.81
4月 +50.98
3月 +32.47
2月 +7.22
1月 +8.01
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2014年累计 +183.24
2013年12月 +18.54
11月 +0.61
10月 +31.64
9月 +38.53
8月 -21.66
7月 +27.68
6月 -29.60
5月 +29.88
4月 +11.91
3月 -0.70
2月 +18.36
1月 +6.62
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2013年累计 +131.80
注：1. 因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。
2. 资料来源：金管会证期局。(完)
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