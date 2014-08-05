表格：台湾外资及陆资7月净汇入18.1亿美元，连11个月净汇入272.55亿

路透台北8月5日 - 台湾金融监督管理委员会周二表示，外资及陆资于7月净汇入约18.10亿美元；累计连续11个月净汇入共约272.55亿美元。

注：1. 因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。