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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 07:53 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月6日

路透香港8月6日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：（1美元=7.7497港元      ）
                                                                                                 
 美股道琼工业指数      周二收低139.81点或0.84%，报16,429.47点。对乌克兰东部军事行动可能升级的忧虑
 加剧，令大盘午跌幅加深。
                                                                                                 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       179.640   -1.65      10936            13.922      -0.84
 中国铝业                      11.050   -4.08      36871             3.425       0.16
 中国移动                      54.840   -0.18     216390            84.999      -0.88
 中国人寿                      44.190   -1.87      54229            22.831      -0.95
 中石油                       129.590   -1.26      13894            10.043      -0.76
 中石化                        95.390   -2.66      23626             7.392      -0.64
 汇丰控股                      53.300   -0.74    1629932            82.612      -1.12
 中电信                        54.410   -1.96      11009             4.217      -0.32
 中国联通                      17.470   -0.51     100764            13.539      -1.32
 兖州煤业                       8.550   -2.62      30302             6.626      -0.66
 华能国际                      45.090   -1.10      36673             8.736       0.18
 南方航空                      17.460   -0.74       9337             2.706      -0.87
 东方航空                      16.400   -0.67       5063             2.542      -1.48
 中芯国际                       4.570    0.44      62326             0.708      -2.97（完）
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