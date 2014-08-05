《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月6日

路透香港8月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：（1美元=7.7497港元 ） 美股道琼工业指数 周二收低139.81点或0.84%，报16,429.47点。对乌克兰东部军事行动可能升级的忧虑 加剧，令大盘午跌幅加深。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 179.640 -1.65 10936 13.922 -0.84 中国铝业 11.050 -4.08 36871 3.425 0.16 中国移动 54.840 -0.18 216390 84.999 -0.88 中国人寿 44.190 -1.87 54229 22.831 -0.95 中石油 129.590 -1.26 13894 10.043 -0.76 中石化 95.390 -2.66 23626 7.392 -0.64 汇丰控股 53.300 -0.74 1629932 82.612 -1.12 中电信 54.410 -1.96 11009 4.217 -0.32 中国联通 17.470 -0.51 100764 13.539 -1.32 兖州煤业 8.550 -2.62 30302 6.626 -0.66 华能国际 45.090 -1.10 36673 8.736 0.18 南方航空 17.460 -0.74 9337 2.706 -0.87 东方航空 16.400 -0.67 5063 2.542 -1.48 中芯国际 4.570 0.44 62326 0.708 -2.97（完）